Solidarietà e divertimento al Derby del Cuore di Palermo

Si è giocato oggi il “Derby del Cuore” a Palermo

La giornata del “Derby del Cuore” di Palermo, ha visto un connubio perfetto tra sport e spettacolo. In funzione di una reale solidarietà per il nubifragio che ha colpito il mercato della Pescheria a Catania. Club di squadre storicamente rivali, quali Catania e Palermo, si sono unite per offrire uno spettacolo assolutamente significativo, in modo particolare per l’aspetto sociale. Artisti, musicisti e calciatori di fama nazionale, e non solo, infatti, hanno voluto, in maniera disinteressata, collaborare all’iniziativa della “Iena” Ismaele La Vardera e dell’artista Roy Paci.