Stregò Conte e la Juventus: oggi Pasquato riparte dal Trento

Nuovo capitolo della carriera dell'ex talento della Primavera della Juventus

Redazione ITASportPress

Cristian Pasquato riparte dal Trento e poco fa ha firmato un contratto con la squadra gialloblu' che milita in Serie C Girone A. Il classe 1989 era una grande speranza della Juventus cresciuto accanto a Alessandro Del Piero. Ma per il trequartista in possesso di buone qualità tecniche e proveniente da Padova, è stata una lunga carriera a rincorrere la squadra bianconera. Tanti prestiti, qualche fugace apparizione con i bianconeri, una esperienza in Russia con il Krylia Sovetov prima di finire dalla B alla D e scomparire un po' dai radar del grande calcio.

LA JUVE - Ma Cristian Pasquato non ha mai smesso di credere nel suo talento messo in mostra nella Primavera juventina tra il 2003 e il 2008. Pasquato faceva impazzire i tifosi con le sue punizioni che sembravano proprio simili a quelle calciate magistralmente da ‘Pinturicchio'. Il rimpianto è legato al fatto di non aver vissuto l'esperienza del primo scudetto dell'era Conte. Pur essendoci andato vicino...: "Feci tutto il ritiro e le cose andarono molto bene - disse Pasquato - poi giocai qualche amichevole da titolare, ma da un giorno all’altro mi ritrovai a essere la sesta scelta. Su di me non è mai stato fatto un progetto serio e l’etichetta di nuovo Del Piero non mi ha aiutato. Peccato". In bianconero qualche tifoso di buona memoria ricorderà ricordato un suo gol in America. Una perla di Pasquato e la Juve salutò New York con una vittoria contro i messicani del Club America. Cristian Pasquato realizzò un bellissimo gol dell’1-0 consentendo all'undici di Conte di vincere il match. Ma questo è il passato, oggi l'annuncio ufficiale della sua nuova avventura che parte appunto dal Trento. Pasquato vuole riscattarsi in una piazza ambiziosa che ha voglia di far bene in C.

COMUNICATO - A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Pasquato. A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Cristian Pasquato e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.

La scheda di Cristian Pasquato.

Nato a Padova il 20 luglio 1989, Cristian Pasquato è un attaccante dotato di grande tecnica e fantasia, in grado di agire sia in posizione di trequartista che come seconda punta, dalla buona struttura fisica (172 cm x 70 kg), di piede destro.

Interprete sopraffino dei calci piazzati, Pasquato cresce calcisticamente nei vivai di Padova e Montebelluna, prima di approdare, nel 2003, alla Juventus. Nel Settore Giovanile bianconero compie tutta la trafila sino alla squadra “Primavera”, con cui vince – nella stagione 2007 – 2008, la Supercoppa, segnando una rete decisiva nella finale contro l’Inter.

L’11 maggio 2008 esordisce in serie A, subentrando ad Alessandro Del Piero nel corso della sfida contro il Catania.

Successivamente viene trasferito in prestito all’Empoli con cui, in un anno e mezzo in serie B, totalizza 36 presenze e 1 rete, per poi passare alla Triestina, sempre nel torneo cadetto, nella seconda parte della stagione 2009 – 2010 (17 presenze e 1 rete).

Seguono le esperienze con Modena (40 presenze e 9 reti in serie B), Lecce (11 presenze in serie A da agosto 2011 a gennaio 2012) e Torino (3 presenze e 1 gol nella seconda parte dell’annata 2011 – 2021).

Nel 2012 viene trasferito in comproprietà all’Udinese che lo gira in prestito al Bologna, con cui disputa 15 partite e realizza 2 reti in serie A. Segue un’annata al Padova (37 presenze e 7 reti in serie B), il ritorno alla Juventus (che riscatta l’intera proprietà del suo cartellino) e i successivi prestiti al Pescara (37 presenze e 7 reti in serie B), Livorno (19 presenze e 4 reti nella prima parte della stagione 2015 – 2016) e ancora Pescara (15 presenze e 1 rete).

Nell’estate 2016 si trasferisce in Russia al Krylja Sovetov Samara con cui partecipa alla Prem’er Liga Russa (26 presenze e 5 reti) a cui fa seguito un’altra esperienza, in Polonia, nel blasonato Legia Varsavia, con cui in 15 mesi totalizza 30 presenze e 2 reti, vincendo il campionato polacco e la Coppa di Polonia.

Ad ottobre 2019 fa rientro in Italia e si accasa al Campodarsego in serie D (13 presenze e 4 reti), nell’annata conclusa anzitempo causa lo stop dei campionati per la pandemia legata alla diffusione del Covid-19, mentre nella stagione 2020 – 2021 indossa la maglia del Gubbio in serie C, disputando 20 partite e mettendo a segno 3 reti.

Cristian Pasquato indosserà la maglia numero 11.

Il suo score complessivo recita 27 presenze e 2 reti in serie A, 204 presenze e 32 reti in serie B, 20 presenze e 3 reti in serie C, 26 presenze e 5 reti nella Prem’er Liga Russa, 30 presenze e 2 reti nella Ekstraklasa Polacca, 32 presenze nelle Nazionali Giovanili dall’Under 15 all’Under 21.

