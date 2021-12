Südtirol, focolaio Covid: risultati positivi nove giocatori tutti vaccinati

In ossequio alle normative vigenti è stata tempestivamente informata la Lega Pro

Focolaio Covid si è diffuso nel gruppo squadra del Fc Südtirol. Sono al momento contagiati nove giocatori della squadra capolista del girone A della serie C con 6 punti di vantaggio sul Padova. A rilevare la positività il test molecolare. Uno choc per la società, che appena il 9 dicembre aveva aderito alla campagna vaccinale dell'azienda sanitaria, pubblicando un comunicato dal titolo che a posteriori non ha portato molta fortuna: "Un gol al Covid". Due giocatori erano stati trovati positivi già domenica, ma i compagni erano risultati negativi. I calciatori sarebbero in gran parte asintomatici e colpiti da lievi sintomi. Si prospettano però non pochi problemi sul piano sportivo: la squadra infatti dovrebbe essere messa in isolamento e probabilmente saranno rinviati alcuni incontri."F.C. Südtirol comunica che i test effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di 9 componenti del gruppo squadra, tutti regolarmente vaccinati. I casi e tutto il gruppo squadra sono stati posti in isolamento come da protocollo in vigore. La società e l’autorità sanitaria competente hanno attivato tutte le procedure previste dalla normativa. In ossequio alle normative vigenti è stata tempestivamente informata la Lega Pro”.