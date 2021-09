Sudtirol, Pfifer a ISP: “Linee del campo cancellate a Legnago e gara sospesa. Faremo ricorso”

Incredibile quello che è successo ieri a Legnago

Il maltempo che in questi giorni si è abbattuto sul Nord Est dell'Italia ha condizionato molti match di Serie C della quinta giornata. Tanta pioggia anche a Legnago dove la squadra di casa ha ospitato il Sudtirol. Gara interrotta dopo la fine del primo tempo poi rinviata a data da destinarsi a seguito del nubifragio scatenatosi in Veneto mentre gli ospiti erano in vantaggio per 1-0. Ma a detta dell'amministratore delegato del club altoatesino Dietmar Pfifer, l'arbitro Gauzolino di Torino non ha sospeso l'incontro per impraticabilità del campo ma solo perchè le condizioni atmosferiche non consentivano il mantenimento di un’adeguata visibilità delle righe del campo, nonostante il rifacimento delle stesse sia stato effettuato più volte.