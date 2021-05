Supercoppa C, la Ternana batte il Perugia e alza il trofeo

Stagione fantastica quella della squadra di mister Lucarelli

Ultimo atto della stagione per Ternana e Perugia che si sono sfidate allo stadio "Libero Liberati" per la gara che assegnava la Supercoppa di Lega Pro. Fanno feste i rossoverdi che alzano il trofeo avendo battuto per 1-0 la squadra di mister Caserta. Le Fere avrebbe vinto la coppa anche in caso di pareggio in virtù della migliore differenza reti nel mini torneo con il Como. Ha deciso il match Salzano con un gol al 19' della ripresa. Assist di Falletti con l'esterno destro per Salzano che controlla e batte Minelli sul primo palo. Match che ha visto le due squadre molto vicine al gol ma a bersaglio è andata solo la Ternana. Il Perugia ha chiuso il match in 10 per l'espulsione nel finale di Vanbaleghem per somma di ammonizioni. Lucarelli chiude come meglio non poteva una stagione fantastica a Terni.