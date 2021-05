Supercoppa, Ternana batte il Como e in finale trova il Perugia

I rossoverdi hanno trovato un avversario rimaneggiato al Sinigallia

La Supercoppa di Serie C avrà un epilogo tutto umbro. Oggi infatti la Ternana ha battuto in trasferta il Como per 3-0 nel secondo match di questa competizione, conquistando la finale di sabato contro il Perugia di Fabio Caserta. Contro un Como rimaneggiato hanno segnato Salzano, Vantaggiato e Peralta. Per i lombardi la competizione finisce qui con due sconfitte. La Ternana come in campionato, continua a vincere e contro il Perugia sarà una degna finale di questa Supercoppa di Serie C.