Tar del Lazio boccia i ricorsi di Carpi e Casertana che lasciano la C

I club adesso dovranno ripartire dai dilettanti

Casertana e Carpi salutano il calcio professionistico. Il TAR del Lazio ha infatti respinto l'istanza presentata dai club ai quali ora non rimane che appellarsi al Consiglio di Stato. Alle due società non è bastato cambiare strategia per ottenere la riammissione al campionato di Serie C. Il sindaco di Carpi Alberto Bellelli ha commentato: "Apprendo del rigetto da parte del TAR della sospensiva chiesta dal Carpi calcio per la sua esclusione dal campionato di serie C. Ora attendiamo le decisioni della FIGC, che immagino non siano positive. Faremo di tutto per tutelare la storia è la passione che il Carpi Calcio rappresenta per la nostra città. Il mio impegno sarà massimo".