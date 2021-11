Taranto, Laterza: “In emergenza abbiamo battuto meritatamente il Catania”

Torna al successo il Taranto che dopo due sconfitte ritrova al sorriso

Il tecnico del Taranto Giuseppe Laterza è felice per i tre punti conquistati in casa contro il Catania. Il commento del mister rossoblù ai microfoni di Eleven Sports: "Era fondamentale vincere oggi e sono felice per questi ragazzi che tornano a sorridere dopo due sconfitte. Abbiamo disputato una grandissima partita contro il Catania nonostante le tante assenze. Lo spirito è stato fondamentale e la vittoria meritata contro un avversario importante".