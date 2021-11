Taranto, Laterza: “Tanti assenti ma contro il Catania ci proveremo”

Il tecnico della squadra pugliese ha presentato il match contro il Catania

Il tecnico del Taranto Laterza ha presentato il match di domani contro il Catania. "Metteremo tanta determinazione domani perchè vogliamo vincere la partita. Pensiamo a noi e non ai problemi del Catania che sarà invece molto motivata. Il Catania ha qualità in tutti i reparti e dispone di giocatori rapidi in avanti. Creano superiorità numerica in attacco ma lasciano spazi alle ripartenze. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare i nostri avversari, i quali scenderanno in campo senza pensare ai problemi extra-calcistici. Noi dovremo essere bravi a sfruttare le transizioni e a colpirli al momento giusto. Peseranno le assenze visto che non recuperiamo Saraniti, in difesa abbiamo delle defezioni e giocheranno gli unici difensori rimasti. Con il rientro di Santarpia e Italeng abbiamo più soluzioni a disposizione. Versienti sarà convocato e partirà dalla panchina visto che è pronto poi vediamo se tornerà utile durante la gara“.