Taranto, Maurizio Pellegrino in pole ma l’ex Catania valuta anche altro

Il club pugliese punta dritto sull'ex dt del Catania

Finita l'avventura a Catania, per l'ex direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino si è aperta in queste ore la possibilità di andare al Taranto, club di Serie C. La società rossoblu' che ha interrotto il rapporto con il ds Francesco Montervino ha contattato Pellegrino che nelle prossime ore darà una risposta alla dirigenza pugliese. Nulla di definito ancora anche perchè ci sono altri club che hanno nel frattempo avviato un pour parler con l'ex dirigente rossazzurro che dunque deve scegliere qual è l'opzione migliore.