Taranto, vicinissimo l’arrivo di Saraniti dal Palermo

Taranto vicinissimo ad un importante innesto di eesperienza nel reparto avanzato del campo. Gol ed esperienza al servizio della squadra pugliese.

Il Taranto era in cerca di un attaccante di esperienza e sembra aver individuato il profilo giusto. Si tratta di Andrea Saraniti del Palermo. L'attaccante classe 1988, non trova più spazio nelle fila rosanero e la piazza di Taranto sarebbe perfetta per lui. Trattativa che dalle ultime indiscrezioni sembra ben avviata e può concludersi prestissimo.