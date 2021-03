Tensione alla Carrarese: Baldini presenta le dimissioni ma la società le respinge

La sconfitta contro la Giana Erminio per 2-0 ha fatto precipitare fuori dalla zona playoff la Carrarese. Alta tensione a fine gara e anche il tecnico Silvio Baldini ne è rimasto coinvolto. Anzi è stato il protagonista. In serata l’ex allenatore del Catania ha rassegnato le dimissioni lasciando la squadra all’undicesimo posto. «Non posso far altro che rassegnare le mie dimissioni perché non voglio essere il parafulmine di prestazioni come quella messa in scena oggi pomeriggio». Ha ammesso Baldini pubblicando questa nota: «Il sottoscritto è venuto qui per cullare un sogno e se questo non interessa io faccio un passo indietro». La società di piazza Vittorio Veneto però non accetta le dimissioni del trainer. «Le dimissioni non sono ovviamente accettate, ognuno deve assumersi le giuste responsabilità perché di fronte a prestazioni del genere, d’ora in poi, ci sarà tolleranza zero. Ci rivolgiamo ai calciatori perché si ricompattino a dovere e ce la mettano tutta, ma davvero tutta, per perseguire i nostri obiettivi anche perché una rosa costruita come quella attuale ha le carte in regola per vincere e ci sono tutte le possibilità per ottenere il massimo», la replica, sempre in un comunicato, con le parole di Manrico Gemignani e il direttore generale Gianluca Berti. Poi una terza nota, a nome della squadra, con capitan Giovanni Foresta a fare da portavoce: «Ci vergogniamo profondamente della prestazione e, innanzitutto, dobbiamo chiedere scusa a tutti ossia alla città, ai tifosi, alla società e anche e soprattutto al mister».