Teramo, allenatore Di Mascio in ospedale dopo aggressione vicino stadio

Di Mascio è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civile “Mazzini” di Teramo

Un gravissimo episodio di violenza è accaduto a Teramo. Vittima di una brutale aggressione è stato il responsabile del settore giovanile del club giallorosso come riporta il comunicato del sodalizio abruzzese:“Nella tarda mattinata di oggi, il responsabile del Settore Giovanile biancorosso Cetteo Di Mascio, è stato vittima di un’aggressione fisica presso lo stadio “Gaetano Bonolis”, da parte di due facinorosi successivamente dileguatisi. Di Mascio è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civile “Mazzini” di Teramo in attesa di accertamenti clinici. Nel condannare fermamente qualsiasi atto di intimidazione o violenza che nulla hanno a che fare con la nostra città, il Presidente Franco Iachini e la S.S. Teramo Calcio tutta, esprimono massima solidarietà e vicinanza al professionista Di Mascio e auspicano che le indagini in corso da parte dei Carabinieri, possano presto ricondurre agli autori dell’inqualificabile gesto”.