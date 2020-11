Ternana batte la Cavese 5-0 ma Lucarelli non è contento: “Noi poco cattivi nel primo tempo”

Successo rotondo della Ternana sul campo della Cavese questo pomeriggio. Nell’anticipo di Serie C rossoverdi che hanno vinto 5-0 con gol di Vantaggiato doppietta, Proietti, Falletti e Furlan. Il commento a fine del tecnico umbro Cristiano Lucarelli: “Primo tempo troppo leziosi e poco lucidi in fase realizzativa. Siamo stati poco cattivi, mi sono arrabbiato e la squadra nel secondo tempo ha concretizzato quasi tutto quello che abbiamo creato. Cerco sempre di correggere qualcosa che non va, non mi do delle arie, ho in testa una partita alla volta, le chiacchiere da bar non mi interessano. Voglio vedere anche la squadra fare bene anche dopo il 5-0. La forza della Ternana è anche il saper coinvolgere tutti. Lavoro tutti i giorni nella Ternana, guardo tutto quello che succede e riuscire a coinvolgere tutti evitando mal di pancia di qualcuno non è cosa da poco. Io guardo gli allenamenti, la formazione la fanno i giocatori. Il mio sogno sarebbe buttare 11 maglie nello spogliatoio e far decidere a loro chi deve giocare. Volevamo attrarre i loro difensori centrali su Falletti e Vantaggiato per sfogare sugli esterni. Infatti mi sono arrabbiato nel primo tempo perchè giocavamo sempre su Falletti e Vantaggiato che erano pressati dai difensori. Il vantaggio di giocare senza pubblico è che riesci a correggere queste cose perchè non c’è rumore”.