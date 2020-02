Ternana, il tecnico Gallo blocca il presidente su Instagram: è scontro social

La Ternana non vince ormai da più di un mese in campionato e domani nel match casalingo contro il Bisceglie le Fere cercano riscatto in Serie C. Ma nello spogliatoio rossoverde non c’è tensione anzi il clima è più che disteso. Anche tra il presidente Bandecchi e l’allenatore Gallo che sui social sono stati protagonisti di un simpatico siparietto social. Il numero uno delle Fere è attivissimo sui social e spesso su Instagram posta video all’indirizzo del suo allenatore. Gallo però non solo non li ascolta, ma ha bloccato Bandecchi su Instagram e per questo ha ricevuto un rimprovero.

RAPPORTO STRETTO – A parlare del rapporto disteso dei due è stato proprio Gallo che in conferenza stampa ha commentato la vicenda: “Il presidente, ora, è arrabbiato con me perché non li ascolto più. Gli ho detto che lo ho bloccato su Instagram. E allora, mi ha rimproverato, dicendomi che sbaglio a non ascoltarli“. Ma come, mister, non aveva sempre detto di non essere presente sui social? Risposta con sorriso sornione: “In realtà, Instagram ce l’ho. Sotto un altro nickname, ma ce l’ho”.

VISITA GRADITA – L’allenatore ha poi parlato della visita di Bandecchi alla squadra giovedì mattina: “Mi era stato detto il giorno prima, che forse sarebbe venuto; ma non sapevo nulla. Il nostro team manager, Mattia Stante, me lo aveva tenuto nascosto. Invece, la mattina dell’allenamento del giovedì mi è stato detto che alle 11 sarebbe venuto. Ha parlato con tutti noi ed ha parlato molto, ma molto, ma molto bene. Mi ha chiamato pure una decina di minuti fa. Ultimamente, abbiamo uno stretto rapporto telefonico“.