Ternana, Lucarelli: “Bari più vicino? Mai avuto piedi sulla luna. Nel 2021 temo di più la partita di Palermo perchè…”

La capolista Ternana oggi è stata fermata in casa dalla Turris che addirittura vinceva 2-1 al Liberati e poi il pareggio dei rossoverdi per 2-2. Il tecnico umbro Cristiano Lucarelli ha analizzato il risultato e la prestazione della squadra in sala stampa. “Partite come queste a volte si perdono ma siamo stati bravi a portare a casa almeno un punto. Passeremo un Natale rosicando per non aver portato a casa i tre punti ma forse è giusto così dopo tanti complimenti. Ci vuole intelligenza perché è in questi momenti che si decide se si vince o si perde il campionato. Va accettato il risultato del campo mettendosi a lavorare per migliorarsi. Il Bari si potrebbe avvinare riducendo lo svantaggio a meno 4 punti ma noi non abbiamo avuto mai i piedi sulla luna. Qualcuno ha provato a metterci le parole in bocca che avessimo vinto il campionato ma sfido chiunque a dire che lo abbiamo detto. Ci sono decine e decine di squadre con vantaggi ben superiori al nostro che alla fine non sono riusciti a vincere il campionato. Noi siamo sempre stati con i piedi a terra. Abbiamo grande rispetto degli avversari e conosciamo la loro forza. Non facciamo le tabelle ma leggiamo chi le fa. Questa settimana pensavamo di guadagnare punti e invece non è stato così. Una delle partite che temo di più nel 2021 è quella di Palermo, signora squadra e signor allenatore”.