Ternana, Lucarelli: “Costruzione dal basso? Dipende dalla moda, se vuoi scimmiottare Guardiola…”

Con quattro turni d’anticipo la Ternana ha raggiunto l’obiettivo promozione e la prossima stagione si presenterà ai blocchi di partenza della Serie B. A commentare l’annata e il proprio percorso, è intervenuto il tecnico delle Fere Cristiano Lucarelli, nel corso della trasmissione radiofonica Tutti Convocati:

“Speravamo di essere tra le protagoniste, magari tra le outsider in un girone fortissimo. Siam stati bravi a pensare di partita in partita senza fare previsioni. Pian piano siamo riusciti ad acquisire una consapevolezza che poi non ci siamo più tolti di dosso. La gavetta mi è servita e la mia è stata volontaria, ci sarei anche riuscito a fare un percorso più rapido, ma ero e resto convinto che la gavetta sia necessaria. Ho faticato i primi anni a staccarmi dal Lucarelli calciatore, non accettavo di confrontarmi coi presidenti che ai miei occhi non avevano mai tirato un calcio al pallone. Ho preso anche belle batoste ed esoneri per questo. Dopo le fatiche dei primi anni e i miei rapporti coi presidenti, sperimentando, sbagliando, trovandosi in situazioni societarie difficili in cui non ci sono soldi per le trasferte…capisci che dopo queste cose sono un’altra persona anche nelle relazioni”.

“In Italia poche squadre han vinto giocando bene a calcio, noi nasciamo con un concetto diverso rispetto ad altri paesi. La squadra italiana che vince la Serie A di solito è concreta e subisce pochi gol. Costruzione dal basso? Se hai difensori coi piedi a roncola bisogna che calci la palla davanti, se hai difensori coi piedi da trequartisti puoi pensarci. Dipende molto dalle mode del momento, per scimmiottare Guardiola devi avere giocatori da 100 mln di euro“.