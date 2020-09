Ternana, Lucarelli: “Esordio difficile con la Viterbese che ha prelevato dal Catania calciatori che…”

Amichevole contro il Pescara oggi per la Ternana di mister Lucarelli. Successo degli abruzzesi per 1-0. Il tecnico rossoverde a fine gara ha analizzato il cammino delle Fere dopo il sorteggio del calendario: “Un esordio da prendere con le molle – dice al canale Instagram della Ternana– perchè la Viterbese, insieme al Catanzaro, può essere la vera sorpresa del campionato. Hanno preso diversi calciatori del Catania che conosco bene e hanno fatto un lavoro intelligente. Sarà un derby e molti faranno la partita della vita“. Sulla sconfitta in amichevole con il Pescara, Lucarelli ha visto una Ternana dai due volti: “Troppo timorosi nel primo tempo, almeno nei primi 25 minuti. Siamo andati troppe volte solo per linee esterne e questo mi ha fatto arrabbiare un po’. Nel secondo tempo c’è stata una reazione importante e la squadra ha provato fino all’ultimo a riacciuffare la partita. Diciamo che il secondo tempo è stato confortante“.

Tabellino amichevole Pescara-Ternana 1-0

Pescara (4-3-3): Fiorillo (Cap.,1′ st Del Favero); Ventola, Drudi (33′ st Elizalde), Scognamiglio, Masciangelo (41′ st Quaquarelli); Valdifiori (29′ st Crecco), Omeonga (1′ st Busellato), Diambo; Galano (29′ st Belloni), Maistro (41′ st Longobardi), Cetar (33′ st Borelli). A disp.: Redaelli. All.: Massimo Oddo

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli (23′ st Vitali); Defendi (Cap.), Suagher, Bergamelli (23′ st Russo), Sini; Paghera (23′ st Damian), Salzano (31′ st Proietti); Partipilo (15′ st Falletti), Torromino (15′ st Marilungo), Furlan; Vantaggiato (15′ st Ferrante). A disp.: Onesti, Niosi. All.: Cristiano Lucarelli

Marcatori: 24′ pt Galano (P.)

Ammoniti: Paghera (T.)

Recuperi: 0-4