Ternana, Lucarelli: “Girone C molto difficile. Ricordate il Lecce? Non vinse con…”

Parla di mercato e anche di campionato il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli, oggi intervenuto in conferenza stampa: “Falletti è una cosa in dirittura d’arrivo, non lo possiamo negare –riporta Calciofere.it-. Siamo tutti molto felici ma dobbiamo creare delle basi solide per poterlo mettere in condizione di esprimersi senza grandi pressioni, senza dare per scontato che con lui vinceremo il campionato. Con o senza di lui ci sarà da faticare, ci sono tante squadre blasonate, ora anche il Foggia. Dobbiamo mettere Falletti – che ha fatto una scelta di vita e di amore per la Ternana – in condizioni di esprimersi al meglio ed essere un valore aggiunto, se invece affidiamo tutto a lui, rischiamo di diventare quelli a cui fanno la festa le altre squadre. Il girone è difficile, io lo conosco bene e le difficoltà che ci sono: ricordatevi del Lecce il primo anno di C con Giacomazzi, Miccoli e Chevanton, non è riuscito a vincere”.

Spazio anche per Peralta, altro elemento a un passo dal rossoverde: “E’ quel giocatore che cercavamo, fortissimo nell’uno contro uno, ed è l’alternativa a Partipilo, ha già vinto campionati. Per il terzino destro abbiamo delle idee in testa ma ci stiamo lavorando, abbiamo 2 o 3 profili: vogliamo comunque un giocatore alto, sopra il metro e ottanta. Ci vuole tempo, perché magari alcuni giocatori prima aspettano di vedere se ci sono opportunità per loro in B“. E sulle uscite: “Stiamo rallentando perché abbiamo qualche assenza, ma in generale sono dell’idea che i giovani debbano essere mandati a giocare perchè è inutile tenerli per fargli fare 7 partite l’anno, meglio che vadano a crescere un anno e tornare pronti. Per questo stesso motivo, il Pescara non ci ha ancora dato Drudi“.

