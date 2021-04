Ternana, Lucarelli: “La gavetta è necessaria, chi fa il grande salto può avere lacune”

Con ampio anticipo, la Ternana guidata da Cristiano Lucarelli ha conquistato la promozione diretta in Serie B. Il tecnico delle Fere è intervenuto sul canale Twitch di calciomercato.com dove ha parlato della sua esperienza di allenatore e della stagione della sua squadra. In particolare, è interessante leggere le sue considerazioni in merito al passaggio da calciatore a guida tecnica e sulla necessità della gavetta. un discorso che, inevitabilmente, rimanda all’esperienza Pirlo alla Juventus:

“È stato un passaggio obbligato cominciare dalle realtà più basse e complicate. E’ come il neopatentato, che all’inizio deve imparare a guidare con la macchina scassata di mamma e papà… Dopo la vittoria di campionato e Supercoppa con gli Allievi del Parma, avevo la possibilità di restare lì e attendere che arrivasse l’opportunità per salire di categoria, ma ho avvertito la necessità di fare la gavetta e di confrontarmi in un campionato formativo come la Serie C. Voglio crescere gradualmente, è più formativo così; sono pochi gli ex calciatori che hanno avuto la possibilità di fare subito il grande salto e per qualcuno di loro magari sono emerse delle lacune durante il loro percorso di crescita. Io voglio fare un passo alla volta e salire di categoria senza fretta. Appena inizi ad allenare, affronti l’ostacolo più duro, che è quello di staccarti completamente dalla dimensione del calciatore per iniziare una nuova professione“.

Lucarelli sulla sua Ternana: “I ragazzi hanno raccolto dei risultati e dei numeri straordinari e la cosa più bella è che a inizio stagione non eravamo accreditati come i sicuri favoriti del campionato, visto che venivamo considerati dietro rispetto a Bari, Avellino, Catanzaro e Palermo. Ho fatto tesoro dell’esperienza da giocatore e ho capito come, per avere successo da tecnico, è importante mettere i calciatori nelle condizioni di rendere al meglio“.