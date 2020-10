Ternana, Tagliavento: “Stupito dal rinvio della decisione di far entrare allo stadio 1000 tifosi”

Il vice presidente della Ternana Paolo Tagliavento si lamenta per il rinvio della decisione di far entrare 1000 tifosi allo stadio domani alle 15 in occasione del big match col Palermo. “Apprendo con stupore che la decisione che doveva essere assunta oggi in merito alla possibilità di far entrare 1.000 tifosi allo stadio da parte della Regione dell’Umbria slitterebbe a domani. Se ciò accadesse rappresenterebbe un danno arrecato alla nostra Società, visto che la Ternana scenderà in campo proprio domani pomeriggio con il Palermo, mentre Perugia e Gubbio, impegnate giovedì, potrebbero fare entrare i propri sostenitori nelle rispettive gare. Posto che siamo stati tra i promotori principali di questa richiesta, inoltrata oltre una settimana orsono, riteniamo che ciò produrrebbe una inaccettabile diversità di trattamento non solo per la Società che mi onoro di rappresentare ma soprattutto per i tifosi rossoverdi che invece meritano considerazione e rispetto”.