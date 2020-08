TFN ha emesso la sentenza: Picerno e Bitonto in D. Foggia spera nella C

Oggi il Tribunale Federale Nazionale si è espresso con una sentenza che rappresenta il primo grado della giustizia sportiva sul deferimento per illecito sportivo avente come oggetto l’alterazione del regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno-Bitonto, disputata il 5 maggio 2019. Questo il verdetto: Picerno declassato all’ultimo posto della classifica di Serie C e ha sancito la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2019/2020 per l’USD Bitonto, che vede così sfumare il primato in classifica ottenuto nel Girone H del campionato di Serie D e la conseguente promozione in Serie C. Per Picerno e Bitonto c’è la possibilità di ricorrere alla Corte D’Appello. Riammissione e ripescaggi: spera il Rende, società superata ai playout proprio dal Picerno, al quale toccherebbe la riammissione vista la retrocessione all’ultimo posto della società biancorossa. L’altro è il Foggia che con la penalizzazione inflitta al Bitonto nella stagione appena conclusa è divenuta la nuova prima in classifica del Girone H della Serie D 2019/2020.

Dispositivo del TFN

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da dott. Cesare Mastrocola – Presidente; aw. Amedeo Citarella – Componente (Relatore); aw. Paolo Clarizia – Componente; dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA; ha accolto parzialmente il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

– per il sig. Anaclerio Michele, anni 2 (due) di squalifica;