Toni gioca Palermo-Padova: “Ai giocatori rosanero farei vedere un video…”

Il parere dell'ex bomber

Redazione ITASportPress

Grande attesa per il ritorno della finale playoff Serie C tra Palermo-Padova. Al Renzo Barbera si decide quale delle due formazioni andrà in Serie B. Un grande ex rosanero, LucaToni, ha parlato a La Gazzetta dello Sport analizzando i temi caldi della sfida e dando qualche consiglio alle due formazioni.

MOSSE - Si parte da come andrebbe affrontata la gara da parte delle due squadre: "Baldini sicuramente ha chiesto ai suoi di giocare come sempre perché i calcoli sul risultato si possono fare soltanto a 10’ dalla fine. Nei panni di Oddo, invece, avrei la priorità di non prendere gol: più la partita dovesse trascinarsi sullo 0-0, più potrebbe subentrare l’agitazione nei giocatori del Palermo. Basterebbe un episodio per andare ai supplementari e lì inizierebbe un’altra partita", ha detto Toni.

CLIMA - Sull'atmosfera che si vivrà allo stadio: "La pressione del Barbera farà la differenza, lo stadio darà grandi stimoli. Ai giocatori del Palermo farei vedere un video di quando andammo in A contro la Triestina nel 2004, per dare un’idea di cosa significherebbe vincere davanti a quella gente e della carriera fatta poi da quei giocatori. Allo stesso tempo, il Padova ha elementi esperti che potrebbero essere caricati a mille dalla voglia di zittire lo stadio. Penso che il Palermo stia un po’ meglio nelle gambe e che il Padova debba tornare alla difesa a quattro, a tre c’è il rischio che i quinti rimangano troppo bassi in una gara solo da vincere".