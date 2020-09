Trapani, altri guai in arrivo: mercato in entrata a rischio. Ecco perchè

Trapani senza pace visto che ogni giorno che passa saltano fuori nuovi problemi. In attesa di capire se nuovi imprenditori rileveranno il club dal gruppo Alivision, si apprende dal sito Trapanigranata.it che la Covisoc ha contestato al Trapani una carenza finanziaria di 438 mila euro, facendo risultare quindi l’indicatore di liquidità inferiore al minimo previsto. La procedura ora prevederebbe la non ammissione alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori. Una sorta di blocco del mercato in entrata, a meno che non vi sia un saldo positivo dalle cessioni. Un blocco che sarebbe revocabile una volta effettuato il ripianamento.

SERVE RIPIANARE

Al contrario di quanto avviene con la Uefa in cui viene imposto il fair-play finanziario, infatti, in Italia la federazione chiede di inserire liquidità per ripianare la carenza finanziaria che nel Trapani è stata individuata dalla Covisoc nella somma di 438 mila euro.

L’indicatore di liquidità è dato dal rapporto tra attività disponibili e debiti a breve termine. La Figc prende in considerazione quanto comunicato dalle società nel primo bilancio trimestrale del 2020, relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. Tra le altre cose, il Trapani non rispettò la scadenza del 30 giugno, ma presentandolo in ritardo. E per questo motivo è anche scattatoil deferimento al Tribunale Federale Nazionale.

COMITATO SORPRESO

In merito alla manifestazione di interesse per acquisire il Trapani Calcio, presentata dal Comitato “C’è chi il Trapani lo ama” c’è una novità. Il sodalizio ha emesso un comunicato dove si dichiara sorpreso dalla proprietà del club granata. Ecco perchè.

Di seguito la nota stampa del comitato:

“Confermando la propria linea, orientata alla massima trasparenza e comunicazione alla Città di ogni iniziativa, volta esclusivamente a valutare la possibilità che, con il sostegno di tutte le forze economiche del territorio, si possa salvare il Trapani Calcio, patrimonio della collettività, il Comitato spontaneo “C’è chi il Trapani lo ama” comunica che è pervenuta da parte di Alivision Transport la proposta di cessione del 100 per cento delle quote del Trapani Calcio. Si comunica altresì che la stessa risulta non aderente a quanto rappresentato dal dottor Fabio Petroni nel corso dell’incontro bilaterale con il Comitato, svoltosi nella mattinata di ieri, e dallo stesso pubblicamente dichiarato nel corso della conferenza stampa tenutasi presso il Comune di Trapani, che rappresenta la casa di tutti i cittadini trapanesi, alla presenza del Sindaco della Città, dei rappresentanti della Giunta Comunale, dei giornalisti e dei tifosi.

Il Comitato si riserva di fornire ulteriori altre eventuali comunicazioni alla Città ed all’Amministrazione Comunale che la rappresenta”.

L’EX FIDANZATA DI UN CALCIATORE ESPLOSIVA SUI SOCIAL