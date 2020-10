Trapani, cambia tutto: Comitato fa marcia indietro e adesso l’esclusione dal campionato è vicina

Cambia continuamente lo scenario a Trapani. Se stamattina si andava verso la fumata bianca con la società granata che sembrava a un passo dal Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”, le nubi nere nel pomeriggio. L’accordo è saltato tra i rappresentanti del comitato di imprenditori locali e l’Alivision di Fabio Petroni. I debiti cresciuti nell’ultima settimana e la mancanza delle liberatorie hanno spinto i vertici del Comitato a rinunciare alla trattativa. Domani il Trapani quasi sicuramente non si presenterà al campo di Catanzaro dando per la seconda volta di fila la gara vinta a tavolino agli avversari. Se dovesse andare così il Trapani sarà escluso dal campionato di Serie C.