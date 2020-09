Trapani-Casertana (come prevedibile) non si è giocata e adesso sarà 0-3 a tavolino

Tanto tuonò che piovve. Il match Trapani-Casertana non si è giocato come era ampiamente prevedibile visto i problemi organizzativi della società granata. Alle 15 nel sottopassaggio del rettangolo di gioco c’era la squadra campana ma al Provinciale l’undici di casa imbottito di giovani non è potuto scendere in campo. Problemi con i documenti da presentare a referto per il tesseramento di allenatore e medico la causa dell’impossibilità del Trapani di scendere in campo. L’arbitro ha concesso 45 minuti per un disperato tentativo di mettere a posto le cose ma non è stato fatto nulla chiaramente e così il Trapani perderà la gara a tavolino 0-3 e avrà un punto di penalizzazione. Al Provinciale oggi tantissimi ispettori federali che certificheranno la vergogna di una falsa partenza di una partita del campionato di Serie C Girone C. Intanto fuori dallo stadio la protesta pacifica dei tifosi che hanno intonato cori contro alcuni dirigenti.