Trapani, Di Donato: “Era diventata davvero dura e mai messi nella condizione di poterci allenare”

Un solo allenamento e tante polemiche prima dell’esonero. È durata meno di un mese l’avventura di Daniele Di Donato sulla panchina del Trapani. L’ex tecnico dell’Arezzo ha ricevuto ieri la pec, da parte della società, con la comunicazione dell’interruzione del rapporto di lavoro e ora è libero di trovare una nuova sistemazione: “Era diventata davvero dura, non siamo mai stati messi nella condizione di poterci allenare – afferma Di Donato ai microfoni di TuttoC.com – Lavorare in queste condizioni è davvero difficile, per non dire impossibile. Mi dispiace per Trapani, che è una città meravigliosa e mi auguro che presto possa tornare a splendere anche nel calcio. Per quanto mi riguarda, da domani io e il mio staff siamo liberi e ci rimettiamo nuovamente sul mercato”.