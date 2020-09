Trapani, esonerato da Pellino il tecnico Di Donato

L’Alivision del gruppo Petroni detiene ancora la maggioranza delle quote sociali della Trapani Calcio Srl ma a esonerare questa mattina il tecnico Daniele Di Donato è stato Gianluca Pellino, imprenditore romano che solo a fine dicembre 2020 sarà il proprietario del club granata come lui stesso ha ammesso. Al momento Pellino non risulterebbe avere il 10% delle quote sociali ma come detto è stato lui a prendere una decisione importante e liquidare l’ex giocatore dell’Ascoli che aveva firmato un contratto annuale con il club granata. Con Di Donato lascerà lo staff tecnico anche Daniele Bedetti, scelto come viceallenatore, il preparatore dei portieri Francesco Lima e il preparatore atletico Luigi Stori. Un esonero non ancora ufficializzato sul sito e sui social dal club per Di Donato che giunge dopo lo svolgimento di uno, al massimo due, allenamenti alla guida del Trapani. Pellino ha già affidato la squadra a Oberdan Biagioni. Il nuovo direttore sportivo sarebbe il quarantatreenne Gianluca Torma, con esperienze in Ternana, Andria, Matera, Cerignola e Messina, mentre nell’ultima stagione è stato scouting per il sud Italia dell’Entella.