Trapani, il sindaco: “Sporcata la dignità sportiva della maglia granata”

La grottesca situazione vissuta ieri a Trapani con il match non giocato con la Casertana, non è sfuggita al sindaco Giacomo Tranchida che torna a sollecitare l’intervento delle istituzioni sportive: dalla Figc alla Lega Pro.

Questo il testo della nota del sindaco Giacomo Tranchida:

Abbiamo aperto e da tempo la casa comunale alle trasparenti proposte degli imprenditori, trapanesi in primis, che purtroppo non sono arrivate (e comunque, a quanto pare talune cestinate dal Petroni… perché, a suo dire, venivano a Trapani a prendere e non a dare alla società ed al calcio) tranne timide disponibilità, ivi compresa la generosità di cittadini appassionati riuniti nel Comitato “C’è chi il Trapani lo ama” e che comunque non hanno trovato intese con la pregressa proprietà del TRAPANI Calcio. Non abbiamo invece dato credito all’attuale proprietà, che di fatto oggi registra l’ennesima magra figura, sporcando la dignità sportiva della maglia granata. Abbiamo ben presente che il Trapani Calcio è una società, regolata dal codice civile ! Non possiamo andare oltre le azioni politico – istituzionali, e non a caso abbiamo chiesto e REITERIAMO l’urgenza dell’intervento della FIGC oltre che l’interessamento della Lega Pro ..