Trapani, l’ultimo atto di Petroni: ceduto il club all’Alba Minerali di Pellino

Svolta nel Trapani Calcio con Alba Minerali, società di Gianluca Pellino, che ha acquistato le rimanenti quote societarie di proprietà di Alivision. Nessuno step ulteriore dunque o lunga attesa per il fine anno, Pellino ha ottenuto il rimanente 90% delle quote societaria oggi e adesso avrà carta bianca potendo gestore il club in prima persona. A dare la notizia è Gianluca Pellino, che ai microfoni di trapanigranata.it, afferma: «Questo pomeriggio alle 18,55 è stato formalizzato il passaggio, come da contratto, tra Alba Minerali e Alivision per quanto riguarda le quote pari al 90%». Gianluca Pellino annuncia un imminente nuovo consiglio d’amministrazione del club granata: «Il presidente Foffo, in qualità di presidente del Cda del Trapani Calcio, appena ha saputo del passaggio si è dimesso insieme a tutti gli altri componenti del Cda. Aspetto dopo l’adempimento dei passaggi burocratici, anche il passaggio di consegne al nuovo Cda che verrà scelto da Alba Minerali». Pellino afferma di essere già al lavoro con il progetto granata con programmi già definiti: «Appresa la notizia dal mio legale Salucci, mi sono messo subito al lavoro. Dopo l’insediamento del nuovo Cda, che avverrà la prossima settimana, verranno immediatamente convocati i dipendenti del Trapani per affrontare tutti gli aspetti dei dipendenti stessi. Mi sento orgoglioso e forza Trapani». Questo ultimo ‘coup de théâtre’ di Fabio Petroni, al secolo “il rappresentante del socio unico Alivision”, non è piaciuto ai tifosi e sostenitori granata che non gradiscono Pellino ma continuano a ribadire che il Trapani deve passare di mano al Comitato degli imprenditori locali rappresentati dall’avv. Castelli.