Trapani, Pace disponibile a tornare, Bulgarella no

Il Trapani attraversa una fase difficile della propria storia dopo la retrocessione in Serie C, arrivata per i punti di penalizzazione. Il sindaco della città siciliana Tranchida cerca nuovi acquirenti, ma intanto si registra la presa di posizione dell’ex presidente Giuseppe Pace, che si è dichiarato pronto a rimettersi in gioco in caso di un nuovo progetto per il futuro della società granata. Pace fu defenestrato moralmente dal gruppo Petroni (che poi lo richiamò) per aver chiesto scusa alla città per una penalizzazione di cui non aveva colpe. Intervistato per gds.it, Pace dice: “Con lo stesso spirito di collaborazione, la mia disponibilità continua per ogni iniziativa – afferma – sia essa richiesta da chi già in passato mi ha sollecitato e lusingato per la mia conoscenza del territorio, ma anche nei confronti di chi è disposto a fare un sacrificio per amore della città, con un unico obiettivo, quello di trovare una soluzione definitiva che possa regalare ai tifosi del Trapani un orizzonte di certezze, dignità e futuro, che oggi appare lontano. Dunque, se il sindaco e la proprietà lo ritengono utile e opportuno, sono qua. Seppur con entusiasmo diverso rispetto a qualche mese fa – continua – per come ribadito ogni volta che mi è stato chiesto, sono sicuro che le forze imprenditoriali locali si accolleranno l’onere di portare avanti il club, con il sindaco garante dell’operazione così come richiesto dalla proprietà, perché la squadra è patrimonio del territorio e dei tifosi“. Intanto si registra la smentita di Andrea Bulgarella a rilevare la proprietà del club granata. L’ex patron del Trapani (dal 1990 – anno della rifondazione – al 1998) a “TP24.it ha detto: “Smentisco ogni interessamento per il Trapani Calcio. Non ho manifestato alcun interesse all’acquisto”.