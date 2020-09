Trapani, Pellino rilancia: “A fine anno avrò il 100% del club”

Tutta Trapani, compreso il sindaco Giacomo Tranchida, non vuole più che nuovi avventori prendano il club granata. Anche i tifosi hanno preso posizione schierandosi a favore del Comitato di imprenditori locali rappresentato dall’avv. Castelli. Il club al momento è nelle mani del gruppo Petroni e di una piccola percentuale ceduta all’imprenditore romano Gianluca Pellino. A fine anno quest’ultimo soggetto investitore pare intenzionato ad acquisire il 100% delle quote del club granata e per questo motivo i cinque membri del CdA del Trapani sono stati nominati da Alivision. “Noi abbiamo un programma – ha spiegato Gianluca Pellino nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia -. Io ho un contratto vincolato per l’acquisto del 100% e stiamo facendo i vari step, legati ai debiti ed agli svincoli fidejussori. Questo significa che io ho fatto già una prima parte. Entro il 31 dicembre avrò il 100% del Trapani”.