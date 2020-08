Trapani, per la panchina Oscar Brevi è in pole

Il Trapani dopo aver perso Fabrizio Castori accasatosi alla Salernitana ha individuato il nuovo allenatore. La dirigenza granata è vicina all’accordo con Oscar Brevi, ex calciatore del Palermo, e tiene anche qualche porta aperta con Gilardino e Di Donato ma l’ex mister del Padova, ultima stagione all’Olbia, sembra in pole. Intanto secondo il “Giornale di Sicilia” Sandro Porchia è il nuovo direttore sportivo. Giovedì 3 settembre dovrebbero iniziare gli allenamenti allo stadio Provinciale per il nuovo Trapani che dovrebbe disputare il campionato di serie C. Per completare l’iscrizione manca ancora l’approvazione da parte della Covisoc, che dovrebbe esprimersi entro mercoledì