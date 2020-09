Trapani, Petroni incontrerà i tifosi che lo contestano

Scende in campo Fabio Petroni, proprietario del Trapani Calcio che cercherà un confronto con la tifoseria, che lo invita da tempo a lasciare il club dopo la retrocessione, per addivenire ad un chiarimento. A riguardo si terranno due incontri -come riporta Trapanigranata,it – nella giornata di mercoledì, fortemente voluti dal sindaco di Trapani Giacomo Tranchida che ne ha dato notizia con un comunicato stampa. Di mattina il rappresentante dell’Alivision riceverà possibili investitori, che intendano acquisire le quote del Trapani. Nel pomeriggio, a partire dalle 16,30, Fabio Petroni incontrerà stampa e tifosi alla sala Fulvio Sodano del Comune di Trapani per esporre pubblicamente il punto della situazione in casa granata.