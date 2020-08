Trapani, Petroni jr: “Nessuno è interessato al club ma noi andiamo avanti con gestione diversa”

Dopo l’iscrizione al campionato di Serie C, il Trapani e i suoi tifosi tirano un sospiro di sollievo anche se per essere certi della partecipazione al campionato serve la ratifica della Covicoc. Intanto torna a parlare Lorenzo Petroni consigliere delegato all’area sportiva della società granata. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport il dirigente del Trapani sottolinea l’importanza del passaggio della richiesta di partecipazione al campionato di serie C: «L’iscrizione è stata fondamentale dopo le tante voci messe in giro, secondo le quali sembrava non potessimo o non volessimo iscriverci. Si era parlato di imprenditori locali ma in realtà, al momento, nessuno è interessato al Trapani. L’Alivision, pertanto, ha fatto il suo. Andremo avanti con un nuovo progetto sportivo – dice il consigliere delegato all’area sportiva – in linea con le esigenze della società. Con la retrocessione, infatti, si dovrà fare i conti con una gestione societaria diversa in termini di numeri. Occorrerà non fare il passo più lungo della gamba». Intanto il Trapani deve necessariamente trovare un nuovo allenatore dopo l’addio di Castori. Il club granata infatti al momento è l’unico della C a non aver un tecnico.