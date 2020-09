Trapani, saltano le visite mediche

Parte con handicap la stagione del Trapani che ancora paga lo scotto della retrocessione in Serie C. Secondo quanto riporta Trapanigranata.it, i calciatori tra venerdì e sabato dovevano svolgere i controlli medici preparatori in vista dell’inizio del campionato ma pare che la società granata abbia deciso di non confermare l’appuntamento per svolgere le visite mediche, previste tra venerdì e sabato, preparatorie all’attività sportiva. Possibile che da lunedì la società granata dia il via al regolare svolgimento delle attività preparatorie, comprese le visite mediche e i tamponi, ma, per il momento, non vi sono certezze considerati i continui rinvii. Il tempo verso la prima gara ufficiale prevista il 23 settembre (Coppa Italia) stringe ed il Trapani appare fortemente in ritardo.

