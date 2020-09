Trapani, situazione sempre più esplosiva: anche oggi la squadra non si è potuta allenare

Ennesima giornata amara per il Trapani Calcio che non riesce neanche a far allenare la squadra. Oggi infatti i calciatori granata non hanno potuto svolgere gli allenamenti previsti sia al mattino che di pomeriggio. Il motivo sembra chiaro: la società non sarebbe in grado di garantire l’attuazione e il rispetto del protocollo sanitario della Figc per mancanza di personale utile previsto e per la mancata igienizzazione della struttura che ospita gli spogliatoi dello stadio Provinciale. Come riporta Trapanigranata.it, i giocatori sono stati riconvocati per martedì mattina allo stadio Provinciale per tenere la prima seduta d’allenamento collettiva. La speranza dei tesserati e dell’ambiente è che martedì 15 non ci siano nuovi intoppi.