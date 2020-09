Trapani, tuonano gli ultrà: “Via Petroni non più gradito. Disposti a ripartire anche da categorie più basse”

Ancora nubi nere si addensano sul cielo del Trapani Calcio. La squadra non puo’ radunarsi perchè mancano i soldi per effettuare tamponi e test sierologici alla squadra. E’ l’argomento sulle pagine del Giornale di Sicilia che tratta delle difficoltà di Alivision nel far quadrare i conti. La proprietà del Trapani, infatti, non avrebbe ancora saldato il vecchio conto al centro Analisi di Alcamo che ammonta a circa 30.000 euro per il mese di maggio. E oggi gli ultras si fanno sentire visto che non vedono un futuro roseo del club con l’attuale proprietà. Il gruppo ultras del Trapani “2 Aprile 1905” con un comunicato attacca il gruppo Petroni e chiede di lasciare il club. I tifosi granata, inoltre, si dicono pronti a ripartire con un nuovo ciclo anche da categorie inferiori.

Di seguito la nota del gruppo organizzato.

ORA BASTA SIAMO STANCHI !!!

Da più di un anno il Trapani e di conseguenza la tifoseria trapanese vivono nell’incertezza e nella confusione dovuta dalla gestione di questa società, se cosi essa si puoi definire.

Tutto ciò che di buono il Trapani aveva rappresentalo in 15 anni in giro per lo stivale, e stato vanificato da 12 mesi di scellerata gestione Petroni, Programmi trionfalistici all’inizio. ma ad oggi nessuna programmazione, nessun obbiettivo.

Questa società ha dimostralo di non essere adeguala a gestire un’importante categoria come la serie B, decretando con la sua superficialità la retrocessione di una squadra, di una città, di una tifoseria intera, che invece sul campo avevano pienamente meritato.

E’ giunto il momento di fare chiarezza. Questa società deve dare delle risposte su come intenda far fronte agli impegni sportivi. La città di Trapani e la sua tifoseria meritano rispetto e aspettano delle risposte chiare. Ora siamo all’ennesimo bivio pieno di incertezze e dubbi e se qualcuno pensa di poter venire qui a fare í suoi “sporchi giochi” sulla nostra pelle si sbaglia di grosso! Chiediamo a questa società, o chi che ne resta, di dire una volta per tutte le cose come stanno, in faccia possibilmente e non con automatici comunicati.

Dopodiché crediamo che il sig. PETRONI e compagnia a Trapani non siano più graditi e pertanto li invitiamo apertamente a vendere immediatamente, qualora ci fossero i presupposti.

Nel caso contrario non abbiamo paura di ripartire dal basso, siamo sempre stati abituali a lottare, d’altronde il calcio e fallo di cicli. Il TRAPANI non e un giocattolo, il TRAPANI rappresenta il territorio, la sua gente, la passione di una tifoseria, orgoglio e appartenenza, il TRAPANI e di chi lo ama e chi ama non dimentica.

IL TRAPANI SIAMO NOI

2 APRILE 1905 ULTRAS

IL LOOK MOZZAFIATO DELLA MOGLIE DI TOP PLAYER DELLA A