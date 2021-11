Trento, arriva il portiere Marchegiani il figlio di Luca

Gabriele Marchegiani indosserà la maglia numero 12 e sarà a disposizione di mister Parlato già per la trasferta di domenica a Trieste

Redazione ITASportPress

Il Trento aggiunge un tassello alla propria squadra tesserando il portiere Gabriele Marchegiani figlio d'arte essendo il padre Luca oggi commentatore di Sky ma con un passato in Serie A con diversi club tra cui la Lazio. Questo il comunicato: A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Marchegiani, il cui arrivo in maglia gialloblù completa il parco portieri a disposizione del tecnico Carmine Parlato.

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Gabriele Marchegiani e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.

La scheda di Gabriele Marchegiani.

Nato a Roma il 3 giugno 1996, Marchegiani è un portiere dall’eccellente struttura fisica (189 cm x 80 kg) che, nonostante la giovane età, vanta già una notevole esperienza.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile della Roma, con cui compie tutta la trafila sino alla squadra “Primavera”, collezionando anche alcune convocazioni in Prima Squadra.

Nella stagione 2015 – 2016 si trasferisce alla Pistoiese in serie C, mentre nel successivo biennio indossa la maglia della Spal, con cui vince il campionato di serie B, conquistando la promozione nella massima serie (5 presenze) e affronta anche il successivo torneo di serie A, facendo il proprio esordio nella sfida contro la Sampdoria del 20 maggio 2018.

Nell’estate 2018 si trasferisce al Gubbio in serie C, totalizzando 39 presenze (tutte da titolare), prima del passaggio al Novara con cui, nella prima parte della stagione 2019 – 2020, scende in campo 23 volte in serie C.

A gennaio 2020 torna in serie B per vestire la maglia dell’Ascoli, mentre nella passata stagione ha indossato la maglia del Potenza in serie C (7 presenze da settembre a gennaio).

Il suo score complessivo conta 1 presenza in serie A, 5 presenze in serie B, 69 presenze in serie C.

Gabriele Marchegiani indosserà la maglia numero 12 e sarà a disposizione di mister Parlato già per la trasferta di domenica a Trieste.