Trento, Bocalon: “Vogliamo la salvezza a tutti i costi”

Il Trento nonostante la vittoria contro l'Albinoleffe va ai playout per una serie di risultati imprevedibili nei 90' finali

Riccardo Bocalon, grande rinforzo del Trento a gennaio, nonostante i suoi bei gol all'Albinoleffe domenica scorsa, non è riuscito a far ottenere alla squadra gialloblu' la salvezza diretta. L'ultima giornata, come spesso avviene in Italia, ha registrato risultati sorprendenti con squadre che non davano segnali di vita tutte vincenti nei 90' finali. Ci ha rimesso il Trento che dovrà affrontare nei playout la Giana Erminio. Bocalon ha raccontato i suoi sentimenti negativi, al Corriere del Trentino:"Tutti eravamo molto delusi. Non esser riusciti a mantenere la categoria nonostante il successo nell’ultima giornata è stato un duro colpo. Purtroppo non dipendevamo più solo da noi stessi e lo sapevamo. Ora però è inutile pensare a ciò che è stato, dobbiamo immediatamente ricaricare le batterie e pensare a sabato 7 maggio, quando saremo in campo a Gorgonzola. Questa salvezza la vogliamo a tutti i costi".