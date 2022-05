Trento, D’Anna: “Giana arriverà all’assalto ma vogliamo la salvezza”

Domani la sfida playout contro la Giana

Grande entusiasmo a Trento per il match di domani contro la Giana Erminio che potrebbe sancire la salvezza in Serie C per il sodalizio del patron Giacca. A Gorgonzola è finita 3-2 per la squadra trentina che domani al Briamasco avrà due risultati su tre e gli ospiti per salvarsi dovranno vincere con due gol di scarto. Alla vigilia del confronto playout il tecnico del Trento, Lorenzo D'Anna ha presentato così la gara: "E' stata una settimana di attenzione, ci giochiamo la vita in questa partita oltre la quale non c'è più possibilità: i ragazzi l'hanno vissuta con attenzione, intensità, l'hanno preparata bene perché ci giochiamo tutto. La Giana arriverà all'assalto, tante verticalizzazione e voglia di riaprire il match, ma noi dovrebbe essere bravi a partite concentrati, respingendo sì ogni assalto ma giocando anche a calcio per sviluppare bene il gioco: non dobbiamo dare a loro spiragli. Siamo noi a dover fare la gara, pensando di essere 0-0 e dover quindi fare gol. L'obiettivo deve essere nostro e dobbiamo centrarlo. I tifosi sono per noi un valore aggiunto, e domani dovranno riempire lo stadio perché sono quella carica di cui abbiamo bisogno".