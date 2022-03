Trento, D’Anna: “L’unica ricetta che conosco è quella del lavoro”

Il tecnico gialloblu' è stato presentato alla stampa

Poche parole, misurate, idee molto chiare e una gran voglia di scendere subito in campo per il primo allenamento. Lunedì mattina il nuovo allenatore gialloblu Lorenzo D’Anna è stato presentato ufficialmente ai media nella Sala Stampa dello stadio “Briamasco” e, ultimate le domande, è letteralmente “volato” via in direzione di Melta di Gardolo per la seduta pomeridiana. La prima della settimana e la prima del suo corso al Trento, che sabato sarà impegnato in via Sanseverino nella delicata sfida contro la Pro Sesto.

LA STRADA - “L’unica ricetta che conosco è quella del lavoro – ha spiegato -, che deve essere svolto sempre con dedizione, professionalità e concentrazione. Stamani ho avuto un primo confronto con i ragazzi e la sensazione è stata molto positiva: adesso dobbiamo andare in campo, sudare e cercare di fare in fretta, perché il tempo è poco e sabato ci aspetta una partita importante. Sono onorato di essere qui e non posso che ringraziare il Club per la possibilità che mi è stata concessa: Trento è una piazza importante, con una tifoseria calda e appassionata, che incita la squadra dal primo all’ultimo secondo. Questa è una realtà che non rappresenta solamente la città, ma tutta la Provincia e, dunque, la responsabilità è ancora maggiore. Ritengo che la rosa sia assolutamente all’altezza della categoria e, dunque, in grado di raggiungere l’obiettivo salvezza. Ho allenato anche in serie A, ma la categoria non conta: ciò che è importante son il progetto e come s’intende lavorare. Io mi sono approcciato al Trento come fosse un Club della massima serie”.