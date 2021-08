Trento, ds Gementi: “A Piacenza con fame e determinazione. Arriveranno portiere e centrocampista”

Domani la matricola Trento sarà impegnata sul campo del Piacenza

Domani il Trento debutta in campionato sul terreno del Piacenza. La squadra di mister Carmine Parlato reduce della vittoria in Coppa Italia di Serie C contro la Triestina al Nereo Rocco, è in salute come conferma ai microfoni di Itasportpress.it, il ds Attilio Gementi: "Sappiamo che il Piacenza è una buona squadra difficile da affrontare e con un allenatore preparato, ma se vogliamo portare via dei punti dovremo ripetere la prestazione di Trieste. I ragazzi sono pronti per questo debutto in Serie C e sanno che per raggiungere la salvezza, che è il nostro obiettivo, devono entrare in campo con la giusta fame e tanta determinazione. Diversamente andremo incontro a figuracce, ma ho fiducia nel lavoro del nostro allenatore e di tutto l'organico".