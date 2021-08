Trento, ds Gementi: “Contro la Triestina misureremo nostre potenzialità”

Sabato la squadra trentina sarà impegnata in Coppa Italia contro la Triestina

Dopo l'ultima sgambata estiva allo “Zugni Tauro” di Feltre contro il Dolomiti Bellunesi, il Trento prepara il debutto in Coppa Italia di Serie C sul difficile campo della Triestina. Mister Parlato dopo la quarta settimana d’allenamenti ha valutato le condizioni dei calciatori e pensa all'undici titolare per la prima uscita ufficiale della stagione con la sfida “secca” al “Nereo Rocco”.

INTERVISTA - Il Ds Attilio Gementi ai microfoni di Itasportpress.it spiega: "Siamo vigili sul mercato e abbiamo alcuni calciatori nel mirino, un attaccante e un centrocampista di categoria che conoscono bene il nostro girone. Per la partita contro la Triestina sicuramente ci prepareremo bene perchè vogliamo fare una bella figura in Coppa Italia di C. Abbiamo un buon gruppo e i ragazzi nuovi si sono inseriti bene. Insomma c'è tutto per iniziare con il piglio giusto. La Triestina è una delle più forti squadre dell'intera Serie C e misureremo le nostre potenzialità contro gli alabardati. Sono convinto che faremo bene anche se per la qualificazione sono loro i favoriti".