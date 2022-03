Trento, esonerato Parlato al suo posto arriva D’Anna

Il club gialloblu' è in zona playout dopo il ko di Lecco

La sconfitta contro il Lecco fa saltare la panchina a Trento. esonerato Carmine Parlato e al suo posto l'ex Chievo Lorenzo D'Anna. Questo il comunicato del club trentino: A.C. Trento 1921 comunica di aver sollevato Carmine Parlato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e Simone Dal Degan dall’incarico di allenatore in seconda della Prima Squadra. Il Club ringrazia mister Parlato e mister Dal Degan per il lavoro svolto negli ultimi 22 mesi con grande professionalità e serietà e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera.