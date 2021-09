Trento, Gementi: “Ecco come abbiamo convinto Pasquato. Contro il Sudtirol derby atteso”

Il ds del club gialloblu' presenta il match di domenica contro il Sudtirol

Il Trento si è ulteriormente rafforzato tesserando mercoledì scorso l'ex Juventus Cristian Pasquato che era svincolato dopo l'esperienza al Gubbio. Il ds gialloblu' Attilio Gementi spiega come è andata la trattativa e presenta il derby di domenica contro il Sudtirol ai microfoni di Itasportpress.it : "Ho valutato prima la squadra e poi ho pensato che Pasquato si incastrava bene nel nostro mosaico. E' stata anche una operazione buona per il club trentino visto che il calciatore ha accettato le nostre condizioni economiche. Pasquato è del mio stesso paese e lo conosco bene come la sua famiglia. Ha voluto il Trento e si è messo a disposizione. Sicuramente alzerà il livello di qualità della squadra di mister Parlato. Mercato chiuso perchè la rosa è al completo tranne che si creino delle possibilità".

DERBY - Domenica il Trento sarà ospite del Sudtirol e il ds Gementi presenta il match: "Lo sentiamo tutti, società e tifosi. Noi vogliamo continuare a fare bene dopo l'inizio direi convincente della nostra squadra. Affrontiamo un Sudtirol fortissimo che vuole vincere il campionato e per noi è un banco di prova importante. Sappiamo che i nuovi arrivati devono ancora integrarsi bene e pertanto i ragazzi che giocheranno daranno il massimo per cercare di portare via punti. Il nostro campionato inizierà tra qualche domenica ma la partenza buona con 4 punti in due partite ci consente di lavorare con più serenità. Importante non perdere punti che poi pesano nel corso del torneo".