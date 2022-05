Trento, Giacca: “Prossima stagione importante per programmare la B”

Il presidente del Trento fa un bilancio della stagione appena concluso e poi annuncia quali sono le strategie future

Il presidente Mauro Giacca ha annunciato le strategia future del Trento che ha ottenuto la salvezza in Serie C dopo lo spareggio playout vinto contro la Giana. "Vogliamo costruire una squadra importante dopo aver mantenuto la categoria. Quello appena concluso è stato un anno che ci ha permesso di porre le giuste basi per crescere e per permetterci nei prossimi due/tre anni di salire un altro scalino. Voglio costruire una squadra competitiva anche perchè la città lo merita e questa società sta lavorando bene da tempo. Non abbiamo debiti e vogliamo alzare il livello anche del nostro settore giovanile. E' vero che la prima squadra è il traino di tutto ma ci vuole una radice importante che è appunto il settore giovanile. Guardiamo anche al calcio a 5 e al movimento femminile che sta dando ottimi risultati. I tifosi sono la nostra forza e a loro voglio provare a regalare soddisfazioni costruendo un buon Trento. Ci vuole un po' di fortuna per fare il salto di categoria ma con voglia e grinta possiamo raggiungere obiettivi importanti e ci crediamo. La nuova stagione dovrà darci un cambio di direzione in prospettiva futura". Il presidente Giacca non nomina mai la Serie B ma è evidente che punta nei prossimi due o tre anno alla promozione come ha anticipato ai microfoni di Itasportpress. I tifosi cominciano a sognare.