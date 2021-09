Trento, la squadra di Parlato stupisce

Trentini che hanno conquistato 4 punti dopo 180'

Nel Girone A di Serie C sorprende l'avvio della matricola Trento che dopo il bel punto conquistato a Piacenza ieri ha messo sotto la Pro Patria. I gialloblu' costretti a giocare a Salò per i lavori al Briamasco, hanno dominato l'avversario e la partita non è mai stata in discussione. Partita perfetta con due gol nel primo tempo e poi il tris nel finale. I trentini hanno sfruttato gli spazi narcotizzando il Pro Patria. Questa l'analisi di mister Parlato: ''I ragazzi sono stati bravi a battere una buonissimi squadra. Hanno fatto in modo di sfruttare gli spazi, si sono divertiti e sacrificati, portando il Trento alla prima vittoria del torneo, che è quello che conta. Faccio i complimenti ai ragazzi, ma sappiamo benissimo che non abbiamo fatto ancora niente. Ci godiamo questa prima vittoria, sono contento per la società, il presidente e la dirigenza e i tifosi che sono venuti a vederci. La dedica? A mia moglie e mia figlia ma alla mia mamma che è mancata''. La dirigenza ha svolto un lavoro importante durante l'estate e il ds Attilio Gementi ha saputo aggiungere rinforzi che hanno alzato il livello di qualità della squadra di mister Parlato.