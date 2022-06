Trento, Osuji: “Dopo il rinnovo del contratto il più felice è stato mio figlio”

Il centrocampista Wilfred Osuji vestirà ancora la maglia del Trento. Il club gialloblu' che punta al salto di categoria, quest'oggi ha comunicato che il calciatore ha prolungato il contratto sino al 30 giugno 2023, con opzione per la stagione successiva. Queste le parole di Osuji dopo la firma: “Sono felicissimo del rinnovo perché qui mi sono trovato molto, molto bene sin dal primo giorno e la volontà è sempre stata quella di proseguire il mio percorso calcistico a Trento e con il Trento. Mi ripresenterò con la voglia di migliorare ulteriormente perché, indipendentemente dall’età anagrafica, quello stimolo ci deve essere sempre e comunque. Con mister D’Anna, che non conoscevo come allenatore prima del suo approdo in gialloblu, c’è stato immediatamente feeling e credo si sia visto nel finale della scorsa stagione. Nella prossima annata l’obiettivo sarà quello di fare ovviamente molto meglio e io non vedo l’ora d’iniziare ad allenarmi e sudare. Sì, perché - come dico sempre - senza lavoro e fatica non si va da nessuna parte. La mia famiglia cosa ha detto? Vi dico solamente che mio figlio Joel, quando l’ha saputo, ha fatto i salti di gioia e anche mia moglie e mia figlia sono contente di poter vivere ancora a Trento, una città meravigliosa nella quale siamo sempre stati benissimo”.