Trento, presentate le nuove maglie

La matricola del campionato di Serie C Girone A vuole ben figurare

Redazione ITASportPress

Il Trento ha presentato le nuove maglie per la stagione 2021/22. Il comunicato del club: Il legame indissolubile con il territorio, l’impatto potentissimo dei colori sociali che da sempre (e per sempre…) ci contraddistinguono e la celebrazione del centenario di fondazione del Club. Il tutto concentrato nella prima maglia ufficiale, che accompagnerà l’A.C. Trento 1921 sui campi professionistici d’Italia, a 18 anni di distanza dall’ultima avventura in serie C.

Il giallo e il blu dominano, ovviamente, in un’alternanza resa perfetta dall’approfondito studio svolto nei mesi scorsi, l’Aquila di San Venceslao, simbolo del nostro Club e della Provincia Autonoma di Trento, troneggia sullo sfondo di entrambi i lati della maglia con le due maniche pensate per creare un ulteriore “gioco” di colori che sembra non finire mai, sia in orizzontale che in verticale. E poi il colletto giallo a giro con due due bottoni blu, che donano un tocco d’eleganza ad una divisa che sa perfettamente abbinare il moderno al vintage, l’innovazione alla tradizione, il passato al futuro.

La lunetta interna a sfondo blu, oltre al marchio della casa realizzatrice, presenta la dicitura “Trento100”, creata appositamente per celebrare il centenario di fondazione del Club e ovviamente l’hashtag #dasempreepersempre, uno degli slogan che, sin dal 2014 caratterizzano ogni iniziativa, sportiva e commerciale, dell’A.C. Trento.

La versione 2021 – 2022 della nuova prima maglia dell’A.C. Trento è realizzata da Erreà Sport, azienda emiliana leader nella produzione d’abbigliamento sportivo e da questa stagione partner tecnico del Club, in modalità semi aderente, in tessuto Mundial al 100% in polyester altamente tecnico. Si caratterizza altresì per la realizzazione a doppia foratura e per la presenza di micro fori che favoriscono la ventilazione e la traspirazione. Morbido e leggero, il tessuto risulta ottimo per seguire i movimenti del corpo, assicurando massima vestibilità.

Tessuto, rete e accessori sono trattati e certificati Standard 100 by Oeko-Tex: in qualsiasi condizione di impiego garantisce il più alto standard di sicurezza dei prodotti Erreà, prima azienda europea ad essere certificata per i prodotti tecnico sportivi.

A completare la divisa il pantaloncino blu con la banda laterale gialla e il calzettone, quest’ultimo in modalità “Total Blue”.

A breve la nuova maglia e anche le altre componenti della prima divisa – pantaloncino e calzettone – saranno disponibili nello store online del Club e nel nuovo store che verrà realizzato nel quartiere “Le Albere” di Trento.